Medienanstalt Sachsen-Anhalt (MSA)

Am Dienstag, den 7. Februar 2017, findet in der Ersten Kreativitätsschule Sachsen-Anhalt e.V. in Halle ein Aktionstag anlässlich des „Safer Internet Day“ (SID) statt. Mit dem SID als internationalen Aktionstag soll für einen verantwortungsvollen Umgang mit den Chancen und Risiken der Internetnutzung geworben werden. Im Rahmen einer medienpädagogischen... mehr ›

Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff übergab am 9. Dezember im Kulturzentrum Moritzhof in Magdeburg den diesjährigen Europa.Medien.Preis Sachsen-Anhalt an die Sieger. In den Kategorien Jurypreis, Online-Voting-Preis und Publikumspreis wurden die besten Medienbeiträge ausgezeichnet, die sich kreativ mit dem Thema Europa und Sachsen-Anhalt auseinandersetzen.Frau Annekatrin... mehr ›