Medienanstalt Sachsen-Anhalt (MSA)

Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff übergab am 9. Dezember im Kulturzentrum Moritzhof in Magdeburg den diesjährigen Europa.Medien.Preis Sachsen-Anhalt an die Sieger. In den Kategorien Jurypreis, Online-Voting-Preis und Publikumspreis wurden die besten Medienbeiträge ausgezeichnet, die sich kreativ mit dem Thema Europa und Sachsen-Anhalt auseinandersetzen.Frau Annekatrin... mehr ›